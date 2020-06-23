В Таджикистане зарегистрировали еще 56 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 5513

CentralAsia (KZ) - В Таджикистане к вечеру 22 июня зарегистрировано еще 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Единый национальный портал по коронавирусу Covid.tj.

Общее количество заболевших коронавирусом COVID-19 с начала эпидемии в стране составило 5 тыс. 513.

Число смертей от коронавируса составляет 52 человека. За сутки выздоровели 44 человек. Общее число выздоровевших от коронавируса с момента выявления вируса в стране составляет 4 тыс. 39 человек.

Официально первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Таджикистане были зарегистрированы 30 апреля.

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