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  23 июня 2020
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Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
Карантин в Каабе, Мекка
Карантин в Каабе, Мекка

CentralAsia (CA) -  Саудовская Аравия решила провести в этом году сезон хаджа с ограниченным количеством паломников, из тех, кто находится в Саудовской Аравии.

Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии отметило, что не будет принимать в этом году иностранных паломников. Хадж в текущем году приходится на конец июля.

«Решение было принято, чтобы обезопасить хадж с точки зрения здоровья и защитить людей от пандемических заболеваний», - сказали в министерстве хаджа и умры.

Ежегодно почти 2,5 миллиона мусульман из более чем 180 странах мира совершают паломничество, которое предусматривает молитвы и другие ритуалы в течение пяти-шести дней в священном для мусульман городе Мекке. Ранее Саудовская Аравия также запретила умру в марте из-за пандемии.

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