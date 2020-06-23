Почти 32% экспорта Узбекистана составило золото

CentralAsia (UZ) - За пять месяцев, с января по май этого года, в Узбекистане было продано золота на сумму 1,64 миллиарда долларов.

По данным Госкомстата, это 31,9% от экспорта Узбекистана за последние пять месяцев. Экспорт золота увеличился на 33,3% по сравнению с январем-маем 2019 года.

В 2019 году Узбекистан экспортировал золото на сумму 4,9 миллиарда долларов. В прошлом году доля золота в экспорте Узбекистана составила 27,3%.

Экспорт золота составил более 823,9 млн долларов в 2015 году, 738,2 млн долларов в 2016 году, 1,6 млрд долларов в 2017 году и 2,91 млрд долларов в 2018 году.

В первом квартале прошлого года Всемирный совет по золоту (World Gold Council) заявил, что Узбекистан является крупнейшим в мире продавцом золота. Согласно отчету организации, Узбекистан продал 6,2 тонн золота с января по март прошлого года.