[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Почти 32% экспорта Узбекистана составило золото

CentralAsia (UZ) -  За пять месяцев, с января по май этого года, в Узбекистане было продано золота на сумму 1,64 миллиарда долларов.

По данным Госкомстата, это 31,9% от экспорта Узбекистана за последние пять месяцев. Экспорт золота увеличился на 33,3% по сравнению с январем-маем 2019 года.

В 2019 году Узбекистан экспортировал золото на сумму 4,9 миллиарда долларов. В прошлом году доля золота в экспорте Узбекистана составила 27,3%.

Экспорт золота составил более 823,9 млн долларов в 2015 году, 738,2 млн долларов в 2016 году, 1,6 млрд долларов в 2017 году и 2,91 млрд долларов в 2018 году.

В первом квартале прошлого года Всемирный совет по золоту (World Gold Council) заявил, что Узбекистан является крупнейшим в мире продавцом золота. Согласно отчету организации, Узбекистан продал 6,2 тонн золота с января по март прошлого года.

Новости по теме:

print
  • Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9 млн человек
  • В Монголии за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом
  • Из США в Монголию вместе с гражданами доставят останки динозавров


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com