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  23 июня 2020
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В нашей стране нет тяжелых больных, которые вынуждены применять дексаметазон, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) -  

"Мы приняли в общей сложности 1049 граждан на четырех самолетах специального назначения. На сегодняшний день в центре обязательных изоляции находятся 2274 человека, и в общей сложности им помогают 168 врачей и медицинских работников. Физическое состояние пролеченных пациентов стабильное. Мы обычно делаем противовирусную терапию и иммуносупрессивную терапию. Дексаметазон очень эффективен для тяжело больных, считают международные исследователи. Мы включили его в процедуру лечения, утвержденную министром здравоохранения. Однако в нашей стране нет тяжелых больных, которые вынуждены использовать дексаметазон", - проинформировала Я.Буянжаргал, начальник отдела медицинской помощи Министерства здравоохранения страны.

Другим словам в Монголии нет больных, которые лечатся на ИВЛ. Прорывом в лечении COVID-19 назвала ВОЗ результаты исследования британских врачей с дексаметазоном. Препарат на треть снижает летальность среди пациентов на ИВЛ. Ремдесивир, гидроксихлорохин, дексаметазон - все эти уже допущенные к использованию лекарственные препараты один за другим стали считаться эффективными средствами от COVID-19.

В настоящее время в Монголии в общей сложности 57 пациентов находится под меднаблюдением в НИЦИЗ.
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