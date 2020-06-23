В нашей стране нет тяжелых больных, которые вынуждены применять дексаметазон, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) -

"Мы приняли в общей сложности 1049 граждан на четырех самолетах специального назначения. На сегодняшний день в центре обязательных изоляции находятся 2274 человека, и в общей сложности им помогают 168 врачей и медицинских работников. Физическое состояние пролеченных пациентов стабильное. Мы обычно делаем противовирусную терапию и иммуносупрессивную терапию. Дексаметазон очень эффективен для тяжело больных, считают международные исследователи. Мы включили его в процедуру лечения, утвержденную министром здравоохранения. Однако в нашей стране нет тяжелых больных, которые вынуждены использовать дексаметазон", - проинформировала Я.Буянжаргал, начальник отдела медицинской помощи Министерства здравоохранения страны.