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  23 июня 2020
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В Казахстане за сутки выявлено 499 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб.

Прирост составил 2,8%.

Выявленные случаи в разрезе регионов:

город Шымкент - 61 (4,7%)

город Нур-Султан - 59 (1,8%)

Карагандинская область - 53 (2,8%)

город Алматы - 39 (1,2%)

Атырауская область - 35 (2,4%)

Костанайская область - 33 (10,2%)

Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2%)

Западно-Казахстанская область - 29 (2,5%)

Актюбинская область - 25 (4,0%)

Туркестанская область - 22 (3,7%)

Северо-Казахстанская область - 21 (9,3%)

Акмолинская область - 21 (6,4%)

Павлодарская область - 21 (4,2%)

Кызылординская область - 17 (3,1%)

Жамбылская область -16 (2,7%)

Алматинская область - 14 (2,4%)

Мангистауская область - 2 (0,5%)

Всего в стране выявлено 18231 заболевший.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

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