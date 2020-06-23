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  23 июня 2020
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Трамп приостановил выдачу ряда рабочих виз для иностранцев до конца года

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп распорядился до конца 2020 года приостановить выдачу рабочих виз для иностранных специалистов и членов их семей, а также сезонных работников. Подписанный Трампом указ позволит, считают в Белом доме, обеспечить приоритетное трудоустройство американцев на рабочие места, передает агентство Reuters.

Указ американского президента касается виз H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторых виз J-1. Визы H-1B ‒ это разрешения на работу квалифицированным специалистам, в основном в технологическом секторе. Визы H-4 выдаются супругам владельцев виз H-1B. Визы J-1 выдаются представителям науки, а визы L-1 нужны топ-менеджерам, которые переехали для работы в США в той же компании, что и до переезда. Визы H-2B используются для сезонных рабочих. По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, предпринятые меры «освободят 50 000 рабочих мест» для американцев.

Ограничения могут быть продлены на более длительный срок, они не распространяются на тех, кто уже работает в США. Ранее с теми же обоснованиями ‒ защита рабочих мест для американцев ‒ Трамп приостановил выдачу грин-карт.

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