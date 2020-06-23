[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9 млн человек

CentralAsia (CA) -  Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 9 млн, говорится на сайте статистических данных Университета Джонса Хопкинса.

По данным американских ученых, всего в мире на 23 июня заразились 9 098 643 человека. Первые пять строк по случаям заражений занимают США, Бразилия, России, Индия, Великобритания.

Общее количество летальных случаев составило 472 171. Больше всего людей умерли в США, Бразилии, Великобритании, Италии и Франции.

print
  • В Казахстане за минувшие сутки от коронавируса скончались 7 человек
  • В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
  • Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com