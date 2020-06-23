Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9 млн человек
- Азия и мир, общество
- 12:12, 23 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 9 млн, говорится на сайте статистических данных Университета Джонса Хопкинса.
По данным американских ученых, всего в мире на 23 июня заразились 9 098 643 человека. Первые пять строк по случаям заражений занимают США, Бразилия, России, Индия, Великобритания.
Общее количество летальных случаев составило 472 171. Больше всего людей умерли в США, Бразилии, Великобритании, Италии и Франции.