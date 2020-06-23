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  23 июня 2020
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Во время пандемии в Монголии увеличились объемы посева

CentralAsia (MNG) -  Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире из-за пандемии COVID-19, предприятия агропромышленного комплекса Монголии работают в штатном режиме.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, предприятия пищевой промышленности полностью сохраняют объемы производства. В первую очередь для них становится актуальной задача обеспечения безопасности продуктов питания в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Весенний посев начался 9 мая этого года и было засеяно примерно 490,2 тыс.га.
В частности:
  • пшеница на 358,3 тыс. га;
  • картофель на 17,4 тыс. га;
  • овощи на 8,5 тыс. га;
  • масличные культуры на 56,1 тыс. га;
  • кормовые растения на 28,8 тыс. га;
  • ягоды и фрукты на 3,5 тыс гектаров.
В настоящее время посев пшеницы вырос на 100,4 процента, картофель - на 117 процентов, а семена масличных культур - на 135,2 процента, и ожидается, что производство овощей и кормовых культур в будущем увеличится.

На всех производственных объектах и торговых точках строго выполняются все санитарные требования. Обеспечение антисептическими, обеззараживающими средствами, масками и перчатками рабочего персонала производится силами и средствами кооператива. Планово, по рекомендации Минздрава страны, проводится дезинфекция всех производственных помещений, цехов и спецтехники.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посев значительно увеличился: пшеница - на 10,6 процента, картофель - на 18,1 процента и овощи - на 26,5 процента. Кроме того, 73,6% или 261,6 тыс.га от общей обрабатываемой площади были оценены как отличные по полевой всхожести проростки.

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