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  23 июня 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 196 человек
Предыстория: В Казахстане за сутки выявлено 499 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  К вечеру 22 июня в Казахстане зарегистрировали еще 196 человек, выздоровевших от коронавируса.

Число выздоровевших граждан в разбивке по городам и областям:

город Нур-Султан - 70,

город Шымкент - 9,

Западно-Казахстанская область - 22,

Восточно-Казахстанская область - 10,

Алматинская область - 21,

Жамбылская область - 13,

Мангистауская область - 5,

Карагандинская область - 26,

Кызылординская область - 10,

Павлодарская область - 9,

Северо-Казахстанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 11158:

г. Нур-Султан – 2361

г. Алматы – 2177

г. Шымкент – 592

Акмолинская область – 171

Актюбинская область – 334

Алматинская область – 497

Атырауская область – 1134

Восточно-Казахстанская область – 165

Жамбылская область – 402

Западно-Казахстанская область – 822

Карагандинская область – 890

Костанайская область – 192

Кызылординская область – 499

Мангистауская область – 316

Павлодарская область – 244

Северо-Казахстанская область – 59

Туркестанская область – 303

Коронавирус в Казахстане
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