В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 196 человек

CentralAsia (KZ) - К вечеру 22 июня в Казахстане зарегистрировали еще 196 человек, выздоровевших от коронавируса.
Число выздоровевших граждан в разбивке по городам и областям:
город Нур-Султан - 70,
город Шымкент - 9,
Западно-Казахстанская область - 22,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Алматинская область - 21,
Жамбылская область - 13,
Мангистауская область - 5,
Карагандинская область - 26,
Кызылординская область - 10,
Павлодарская область - 9,
Северо-Казахстанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 11158:
г. Нур-Султан – 2361
г. Алматы – 2177
г. Шымкент – 592
Акмолинская область – 171
Актюбинская область – 334
Алматинская область – 497
Атырауская область – 1134
Восточно-Казахстанская область – 165
Жамбылская область – 402
Западно-Казахстанская область – 822
Карагандинская область – 890
Костанайская область – 192
Кызылординская область – 499
Мангистауская область – 316
Павлодарская область – 244
Северо-Казахстанская область – 59
Туркестанская область – 303