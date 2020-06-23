ЕБРР выделяет $40 млн "Узпромстройбанку" для поддержки малого среднего бизнеса в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 40 миллионов долларов США "Узпромстройбанку" (УзПСБ) для последующей выдачи кредитов предприятиям растущего частного сектора Узбекистана.

УзПСБ является старейшим кредитным учреждением в стране. Кредитная линия ЕБРР поможет банку увеличить и диверсифицировать свою клиентскую базу, а также охватить предприятия в регионах страны. Эти средства являются частью ответа ЕБРР на пандемию коронавируса и его экономическое воздействие.

Как сообщили в представительстве ЕБРР в Ташкенте, выделенные средства также будут способствовать дальнейшей коммерциализации финансового учреждения, повышению его эффективности и конкурентоспособности. После внедрения они помогут превратить УзПСБ в современное, прибыльное и конкурентоспособное финансовое учреждение.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана 1,85 млрд. Евро, участвуя в 79 проектах.