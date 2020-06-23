Из США в Монголию вместе с гражданами доставят останки динозавров

CentralAsia (MNG) - В Улан-Батор 24 июня должен прибыть рейс из США, которым доставят граждан Монголии, оказавшихся в бедственном положении в Соединенных Штатах из-за пандемии.

Как сообщила Государственная чрезвычайная комиссия, на родину смогут вернуться 250 человек.

Кроме этого, по данным новостного сайта gogo.mn, при содействии Государственного департамента США, Министерства внутренней безопасности США и Министерства транспорта США данным рейсом в Монголию доставят останки динозавров.

Шесть лет назад, в 2014 году, Соединенные Штаты вернули Монголии более 18 скелетов и окаменелостей динозавров, которые были украдены из пустыни Гоби, а затем незаконно вывезены в США. Останки динозавров переданы в монгольскую столицу Улан-Батор. Но в США оставались еще другие находки.

Ранее правительство Монголии оказало помощь Соединенным Штатам из-за ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19.

Рейс 7801 авиакомпании MIAT Mongolian Airlines приземлился утром 22 июня в Сиэтле, чтобы доставить помощь под названием «Сердце друга преодолевает расстояние» правительству США и американскому народу.

22 июня посол Монголии в США Ё.Отгонбаяр передал пожертвование в виде 60 000 СИЗ администратору региона 10 Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в Сиэтле Майку О'Хейре. Пожертвования будут распределены Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям США в Аризоне и Неваде.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения