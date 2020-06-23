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  23 июня 2020
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Выставку о Таджикистане в Парижском музее «Гиме» хотят перенести на 2021 год

CentralAsia (TJ) -  Выставку экспонатов Таджикистана в Парижском музее «Гиме» хотят перенести на 2021 год. Об этом сообщает пресс-центр министерства культуры Таджикистана.


В посольстве Франции в Душанбе прошла встреча министра культуры Зульфии Давлатзода с послом Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар.

Стороны обсудили вопросы культурного сотрудничества обеих стран и организацию Выставки исторических экспонатов Таджикистана под названием «Таджикистан – золотой край» в Музее Гиме города Париж. Выставка была запланирована в октябре текущего года, но в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире, а также запрета на проведение любых массовых мероприятий с привлечением гостей и туристов во Франции, директор Музея Гиме города Париж выступила с предложением перенести дату выставки на начало весны 2021 года.

Согласно подготовленной концепции Международной выставки исторических экспонатов Таджикистана во Франции, продолжается проведение ряда организационно-подготовительных мероприятий с соблюдением международных норм.

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