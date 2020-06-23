В Туркменистане начали осуществлять переводы через Western Union застрявшим за границей соотечественникам

CentralAsia (TM) - В Туркменистане установили порядок помощи соотечественникам, которые не могут вернуться на родину из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Туркменпортал", с 22 июня Центральный банк Туркменистана разрешил осуществлять международные переводы через Western Union застрявшим за границей соотечественникам, которые, согласно утверждённому МИД совместно с Государственной Миграционной службой списку, имеют право на конвертацию 500 долларов США в месяц.

Вышеуказанные обменные операции не предусмотрены для обучающихся за рубежом. Для них обменные операции производятся в соответствии с установленным ранее порядком конвертации для физических лиц на основании списка международных вузов, утверждённых Министерством образования Туркменистана.