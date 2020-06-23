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  23 июня 2020
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Бердымухамедов написал стихотворение о мужестве туркменских солдат в годы войны

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал стихотворение «Durnalar», воспевающее мужество, проявленное туркменскими солдатами в Великой Отечественной Войне. Об этом глава государства заявил в ходе рабочего совещания, на котором были подведены итоги его рабочих поездок в регионы страны, передает информационный портал Туркменистана.

Бердымухамедов сообщил, что новое стихотворение приурочено к торжественному военному параду, который пройдёт с участием делегации Туркменистана 24 июня в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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