Бердымухамедов написал стихотворение о мужестве туркменских солдат в годы войны

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал стихотворение «Durnalar», воспевающее мужество, проявленное туркменскими солдатами в Великой Отечественной Войне. Об этом глава государства заявил в ходе рабочего совещания, на котором были подведены итоги его рабочих поездок в регионы страны, передает информационный портал Туркменистана.

Бердымухамедов сообщил, что новое стихотворение приурочено к торжественному военному параду, который пройдёт с участием делегации Туркменистана 24 июня в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.