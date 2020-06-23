Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Комментируя ряд высказываний Владимира Путина, которые прозвучали в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», - сказал Песков.

В интервью Путин напомнил, в частности, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована. «Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза, - сказал российский лидер. - Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано».

Песков подчеркнул, что президент в фильме говорил не о территориальных претензиях России, а о том, что поправки в конституцию нужны в том числе для того, чтобы не повторять ошибок Конституции СССР. «Он говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства», - сказал представитель Кремля. По его словам, нужно внимательно читать слова, сказанные главой государства, потому как в вызвавшей вопросы журналистов фразе «речь шла именно об ошибках, которые ранее были допущены и очень важных моментах, которые не были додуманы в конституции».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «президент ничего не говорил о том, остались ли, не остались ли [ у РФ территориальные претензии к бывшим республикам СССР]. «Он говорил именно о просчетах в конституции, предыдущих», - подчеркнул он. Песков отказался конкретизировать о подарках каким странам говорил Путин. «Я оставляю это без комментариев», - сказал он. При этом он заявил, что фраза российского лидера ни в коей мере не говорит о том, что какие-то территории могут выйти из состава современной России. «Нет, абсолютно нет», - сказал он и подчеркнул, что поправка, запрещающая отчуждение российских территорий, это шаг для того, чтобы исключить из нынешней конституции системные просчеты предыдущих редакций.

Песков также добавил, что Путин не планирует поднимать территориальный вопрос с главами стран СНГ, которые будут присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. «Нет, эти вопросы не находятся в повестке дня и они не являются основными для военного парада на Красной площади в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - сообщил он.