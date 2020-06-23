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  23 июня 2020
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COVID-19 в Казахстане: После отмены ЧП мы расслабились, это нужно признать, - президент Токаев

CentralAsia (KZ) -  Распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Токаев на онлайн-форуме Biz Birgemiz.

Как сообщает Tengrinews.kz, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что после отмены режима чрезвычайного положения казахстанцы расслабились.

«Распространение коронавируса приобретает угрожающие масштабы. Наша страна не единственная, которая подверглась коронавирусной атаке. После отмены режима ЧП мы расслабились, это нужно признать. Некоторые граждане и госслужащие подумали, что опасная фаза уже позади, уже пройдена. Произошла недооценка рисков, перестали соблюдать медправила и предписания», - цитирует издание президента.

Глава государства отметил, что отдельные граждане и вовсе стали верить слухам об отсутствии болезни.

«COVID-19 по-прежнему представляет серьезную угрозу. Правительство вновь усилило карантинные меры. Но все это не повод для депрессии. Вы должны продолжать жить полной жизнью», - сказал Токаев.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

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