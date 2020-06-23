Президент Узбекистана отбыл в Москву с рабочим визитом

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Российской Федерации Владимира Путина 23 июня отбыл в Москву с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба главы государства, сегодня во второй половине дня запланировано проведение двусторонних переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут рассмотрены актуальные вопросы узбекско-российских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Завтра, 24 июня, глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом.