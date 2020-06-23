В Нур-Султане установят памятник борцам с коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Нур-Султане необходимо установить памятник казахстанцам, принявшим участие в борьбе с пандемией коронавируса, передает Tengrinews.kz с онлайн-форума Biz Birgemiz.

«Гражданам страны, принявшим активное участие в борьбе с пандемией, будут вручены государственные награды. После избавления от пандемии нам необходимо установить в столице памятник героизму наших граждан. Желаю гражданам Казахстана благополучия и процветания. Мы обязательно победим, потому что мы вместе», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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