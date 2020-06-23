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  23 июня 2020
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Президент Таджикистана Э.Рахмон вылетел в Москву

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл сегодня, 23 июня, в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По данным пресс-службы президента, Рахмона сопровождают его помощник по внешним связям, министр обороны и другие официальный лица.

Также для участия в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ранее в Москву отправились курсанты Военного института министерства обороны Таджикистана, солдаты и офицеры батальона почётного караула Генерального штаба Вооружённых сил страны – всего 75 военнослужащих.

Парад Победы пройдет 24 июня.

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