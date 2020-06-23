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  23 июня 2020
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На востоке Узбекистана мужчина зарезал бывшую супругу прямо на рынке за отказ жить с ним

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространился видеоролик, в котором показано, как окровавленное тело женщины лежит на земле на рынке «Сардоба» в городе Намангане.

Как сообщили в пресс-службе УВД Наманганской области, женщине нанёс удары ножом прямо на рынке её бывший гражданский муж.

По данным ведомства, 18 июня этого года в 13:00 мужчина, 1980 года рождения, проживающий в Намангане, поругался с бывшей женой, 1979 года рождения, с которой проживал ранее некоторое время в шариатском браке (посредством нике). Мужчина предложил женщине снова жить с ним, но она отказала ему, из-за чего мужчина пришёл в ярость.

В тот же день около 7 вечера мужчина будучи пьяным пришел на рынок «Сардоба», где работала его бывшая супруга. В результате ссоры мужчина несколько раз ударил женщину в грудную клетку столовым ножом, который принёс с собой. В результате женщина скончалась на месте происшествия.

Городская прокуратура Намангана возбудила уголовное дело, мужчина был задержан.

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