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  23 июня 2020
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С начала года субъекты СЭЗ Таджикистана произвели продукцию на сумму $5,7 млн

CentralAsia (TJ) -  Субъекты свободных экономических зон Таджикистана за 5 месяцев этого года произвели продукцию на сумму свыше 59,3 млн. сомони ($5,7 млн. по официальному курсу Национального банка Таджикистана). Об этом сообщается на сайте «Авеста» со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли страны.

В пяти свободных экономических зонах республики зарегистрировано порядка 60 отечественных и зарубежных компаний. В настоящее время из общего числа зарегистрированных в СЭЗ субъектов производством и предоставлением услуг занимаются порядка 20 из них.

В частности, 10 предприятий производят продукцию в СЭЗ «Сугд», девять – в СЭЗ «Дангара» и одно – в свободной экономической зоне «Пяндж».

Субъекты СЭЗ «Сугд» за этот период произвели продукцию на сумму более 54,5 млн. сомони. В СЭЗ «Дангара» этот показатель составил свыше 4,7 млн. сомони.

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