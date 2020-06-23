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  23 июня 2020
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Авиакомпания спецбортом доставила россиян из Душанбе в Екатеринбург
Самолет «Уральских авиалиний»
Самолет «Уральских авиалиний»

CentralAsia (TJ) -  Авиакомпания «Уральские авиалинии» спецбортом доставила граждан России из Душанбе (Таджикистан) в Екатеринбург, пишет ТАСС.

«Рейс прибыл в 01:56 по местному времени (23:56 мск - прим)», - приводит издание информацию с онлайн-табло.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» ТАСС сообщили, что самолет, совершавший полет по маршруту Душанбе — Новосибирск — Екатеринбург вылетел из Таджикистана в 17:04 по местному времени. Всего на рейс зарегистрировалось 218 пассажиров, 115 из которых летели до Новосибирска, а 103 — до Екатеринбурга.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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