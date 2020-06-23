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  23 июня 2020
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50 больных коронавирусом в Нур-Султане подключены к аппаратам ИВЛ

CentralAsia (KZ) -  В городе Нур-Султане зарегистрировано 3348 случаев коронавируса, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова изданию «Казинформ».

По ее словам, только за прошедшую неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 587.

«Это на 21% больше, чем за предыдущую неделю, то есть ежедневный прирост составил 3%. В стационарах находятся 2 610 пациентов. В сравнении с предыдущей неделей отмечается увеличение в три раза», - сказала Сауле Кисикова на брифинге в СЦК.

Из находящихся в стационарах 92% с пневмониями, осложнёнными коронавирусной инфекцией.

«У 129 пациентов, находящихся в стационарах, состояние стабильно тяжёлое, 50 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», - пояснила Сауле Кисикова.

Вместе с тем было отмечено, что за прошедшую неделю количество мест в стационарах для больных КВИ увеличили на 800 коек.

Напомним, за прошедшие сутки в Нур-Султане выявлено 103 больных (с симптомами) коронавирусной инфекцией (3,2%).

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