Под Ташкентом на глазах у женщины утонули её муж и 12-летняя дочь

CentralAsia (UZ) - В городе Алмалыке, в Ташкентской области, отец и дочь утонули в канале “Таначи-Бука”, сообщают местные СМИ.

Как сообщается, инцидент произошёл днём, около 14:50, 22 июня, на отрезке канала “Таначи-Бука” в Алмалыке. Семья из трёх человек, жена, муж и их 12-летняя дочь отправились на отдых к каналу. Женщина оставалась на берегу, а мужчина с девочкой плавали в канале. По словам женщины, в один из моментов обоих купающихся ударило током и они ушли под воду.

Женщина позвонила в “Скорую помощь”, диспетчеры которой сообщили о произошедшем в городской отдел ЧС. К поискам утонувших преступили 12 спасателей.

В 15.09 спасатели обнаружили тело девочки возле ограждения. Здесь, на протянутой в воде сетке чаще всего и останавливаются тела утонувших. Тело 29-летнего мужчины, спустя час, обнаружено под водой на участке канала в Пскентском районе.

К расследованию причин произошедшего преступили сотрудники Алмалыкского ГОВД.