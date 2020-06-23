В России число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило 12 тыс. человек

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- 17:15, 23 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 23 июня.
За последние сутки в России выявлено 7 425 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 427 (32,7%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ – 0%
2. Республика Калмыкия – 0,1%
3. Сахалинская область – 0,2%
4. Еврейская АО – 0,3%
5. Москва – 0,5%
6. Магаданская область – 0,5%
Нарастающим итогом выявлено 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек:
Москва – 2578
Московская область – 1162
Воронежская область – 462
Нижегородская область – 426
Свердловская область – 406
Кабардино-Балкарская Республика – 306
Красноярский край – 302
Ульяновская область – 294
Липецкая область – 258
Тульская область – 221
Санкт-Петербург – 221
Ярославская область – 217
Архангельская область – 204
Калужская область – 192
Орловская область – 189
Рязанская область – 188
Ростовская область – 180
Иркутская область – 175
Пензенская область – 163
Ивановская область – 158
Пермский край – 152
Саратовская область – 149
Ханты-Мансийский АО – 148
Ленинградская область – 142
Оренбургская область – 116
Ставропольский край – 114
Белгородская область – 113
Алтайский край – 111
Тверская область – 109
Республика Марий Эл – 109
Волгоградская область – 109
Омская область – 107
Новосибирская область – 103
Республика Башкортостан – 97
Кировская область – 97
Тамбовская область – 90
Забайкальский край – 89
Республика Бурятия – 85
Калининградская область – 82
Курская область – 72
Краснодарский край – 57
Псковская область – 67
Республика Ингушетия – 68
Астраханская область – 64
Республика Саха (Якутия) – 61
Карачаево-Черкесская Республика – 60
Челябинская область – 60
Республика Хакасия – 57
Хабаровский край – 57
Республика Мордовия – 53
Кемеровская область – 50
Приморский край – 49
Тюменская область – 48
Смоленская область – 47
Республика Чувашия – 47
Мурманская область – 45
Ямало-Ненецкий автономный округ – 42
Новгородская область – 41
Республика Дагестан – 41
Самарская область – 37
Удмуртская Республика – 36
Амурская область – 35
Республика Коми – 33
Брянская область – 32
Костромская область – 32
Владимирская область – 31
Камчатский край – 31
Республика Адыгея – 26
Республика Тыва – 24
Вологодская область – 22
Курганская область – 22
Чеченская Республика – 21
Томская область – 19
Магаданская область – 17
Республика Северная Осетия – Алания – 16
Республика Калмыкия – 14
Республика Карелия – 13
Республика Крым – 13
Еврейская автономная область – 12
Чукотский автономный округ – 6
Республика Алтай – 6
Республика Татарстан – 5
За весь период выписано по выздоровлению 356 429 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 17,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 233 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 309 тыс. человек.