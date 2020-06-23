В России число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило 12 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 23 июня.

За последние сутки в России выявлено 7 425 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 427 (32,7%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ – 0%

2. Республика Калмыкия – 0,1%

3. Сахалинская область – 0,2%

4. Еврейская АО – 0,3%

5. Москва – 0,5%

6. Магаданская область – 0,5%

Нарастающим итогом выявлено 599 705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек:

Москва – 2578

Московская область – 1162

Воронежская область – 462

Нижегородская область – 426

Свердловская область – 406

Кабардино-Балкарская Республика – 306

Красноярский край – 302

Ульяновская область – 294

Липецкая область – 258

Тульская область – 221

Санкт-Петербург – 221

Ярославская область – 217

Архангельская область – 204

Калужская область – 192

Орловская область – 189

Рязанская область – 188

Ростовская область – 180

Иркутская область – 175

Пензенская область – 163

Ивановская область – 158

Пермский край – 152

Саратовская область – 149

Ханты-Мансийский АО – 148

Ленинградская область – 142

Оренбургская область – 116

Ставропольский край – 114

Белгородская область – 113

Алтайский край – 111

Тверская область – 109

Республика Марий Эл – 109

Волгоградская область – 109

Омская область – 107

Новосибирская область – 103

Республика Башкортостан – 97

Кировская область – 97

Тамбовская область – 90

Забайкальский край – 89

Республика Бурятия – 85

Калининградская область – 82

Курская область – 72

Краснодарский край – 57

Псковская область – 67

Республика Ингушетия – 68

Астраханская область – 64

Республика Саха (Якутия) – 61

Карачаево-Черкесская Республика – 60

Челябинская область – 60

Республика Хакасия – 57

Хабаровский край – 57

Республика Мордовия – 53

Кемеровская область – 50

Приморский край – 49

Тюменская область – 48

Смоленская область – 47

Республика Чувашия – 47

Мурманская область – 45

Ямало-Ненецкий автономный округ – 42

Новгородская область – 41

Республика Дагестан – 41

Самарская область – 37

Удмуртская Республика – 36

Амурская область – 35

Республика Коми – 33

Брянская область – 32

Костромская область – 32

Владимирская область – 31

Камчатский край – 31

Республика Адыгея – 26

Республика Тыва – 24

Вологодская область – 22

Курганская область – 22

Чеченская Республика – 21

Томская область – 19

Магаданская область – 17

Республика Северная Осетия – Алания – 16

Республика Калмыкия – 14

Республика Карелия – 13

Республика Крым – 13

Еврейская автономная область – 12

Чукотский автономный округ – 6

Республика Алтай – 6

Республика Татарстан – 5

За весь период выписано по выздоровлению 356 429 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 17,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 233 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 309 тыс. человек.