В России экс-гендиректору GM Uzbekistan Тохиржону Жалилову предъявили долги на $7,2 млн

CentralAsia (UZ) - Арбитражный суд Воронежской области включил долги на около 500 млн руб.(более 7,2 млн долларов США) в реестр кредиторов банкротящегося в регионе известного узбекского бизнесмена Тохиржона Жалилова, экс-гендиректора узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan, бывшего владельца воронежского дилера автомобилей Uz-Daewoo и сети автосалонов «Км/ч». Об этом сообщает «Коммерсант».



Банк «Возрождение» смог включить в реестр требований кредитором бизнесмена 209,68 млн руб. (более 3 млн долларов США) долгов по нескольким кредитным договорам, процентов по займам и комиссии за ведение ссудного счета.

Жалилов банкротится с ноября 2019 года, арбитраж ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Ранее банкротства Жалилова в марте 2019-го потребовал банк «Возрождение» из-за долга в 502,99 млн руб (более 7,3 млн.долларов США).

О финансовых проблемах автосалонов «Км/ч» стало известно в 2016 году, когда их юрлица начали получать иски о банкротстве. Салоны продавали автомобили Uz-Daewoo, Ravon, Iveco, ZAZ, Skoda и Volkswagen.

Сам Жалилов ранее находился в Узбекистане под арестом по подозрению в коррупции. В 2017 году он был отпущен на свободу со снятием всех обвинений. После этого он вернулся на должность зампреда правления узбекского госхолдинга «Узавтосаноат» (компания управляет долями Узбекистана в совместном предприятии с General Motors по производству легковых автомобилей, а также производством и дистрибуцией коммерческой автотехники), а затем стал председателем правления холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг».

Некоторые СМИ писали о том, что «Жалилов продавал по криминальной схеме автомобили, отправленные в Россию, а деньги переводил на счета в оффшорных банках».