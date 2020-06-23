За сутки в России от коронавируса скончались 153 человека

- Азия и мир, общество
- 17:54, 23 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 23 июня.
За последние сутки в России выявлено 7 425 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 427 (32,7%).
За сутки подтверждено 153 летальных случая с коронавирусом:
Санкт-Петербург – 35
Москва – 26
Московская область – 15
Челябинская область – 8
Красноярский край – 7
Республика Дагестан – 6
Ростовская область – 4
Нижегородская область – 4
Свердловская область – 4
Новосибирская область – 4
Республика Ингушетия – 3
Ямало-Ненецкий автономный округ – 3
Тульская область – 3
Смоленская область – 2
Республика Хакасия – 2
Алтайский край – 2
Омская область – 2
Тверская область – 2
Краснодарский край – 2
Белгородская область – 2
Ханты-Мансийский АО – 2
Владимирская область – 2
Воронежская область – 1
Курская область – 1
Орловская область – 1
Архангельская область – 1
Вологодская область – 1
Волгоградская область – 1
Карачаево-Черкесская Республика – 1
Республика Мордовия – 1
Кировская область – 1
Пензенская область – 1
Саратовская область – 1
Приморский край – 1
Хабаровский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 8 359 человек.