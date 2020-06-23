За сутки в России от коронавируса скончались 153 человека

CentralAsia (CA) - Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 23 июня.

За последние сутки в России выявлено 7 425 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 427 (32,7%).

За сутки подтверждено 153 летальных случая с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 35

Москва – 26

Московская область – 15

Челябинская область – 8

Красноярский край – 7

Республика Дагестан – 6

Ростовская область – 4

Нижегородская область – 4

Свердловская область – 4

Новосибирская область – 4

Республика Ингушетия – 3

Ямало-Ненецкий автономный округ – 3

Тульская область – 3

Смоленская область – 2

Республика Хакасия – 2

Алтайский край – 2

Омская область – 2

Тверская область – 2

Краснодарский край – 2

Белгородская область – 2

Ханты-Мансийский АО – 2

Владимирская область – 2

Воронежская область – 1

Курская область – 1

Орловская область – 1

Архангельская область – 1

Вологодская область – 1

Волгоградская область – 1

Карачаево-Черкесская Республика – 1

Республика Мордовия – 1

Кировская область – 1

Пензенская область – 1

Саратовская область – 1

Приморский край – 1

Хабаровский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 8 359 человек.