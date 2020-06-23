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  23 июня 2020
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Таджикистан в 7 раз увеличил экспорт драгоценных металлов и камней

CentralAsia (KZ) -  Таджикистан увеличил экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов с начала текущего года. Об этом сообщает издание «Авеста» со ссылкой на Агентство по статистике.

По данным ведомства, экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов увеличился в 7 раз.

Экспорт драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, сложился на общую сумму более $303,8 млн., что превысило показатели аналогичного периода 2019 года более чем на $260,5 млн.

Рост объема экспорта этих металлов превысил аналогичные показатели за 2019 год в 7 раз. Сумма импорта драгоценных и полудрагоценных камней и металлов за указанный период составила более $837 тыс., что более чем на $1,4 млн., или на 63,5% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

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