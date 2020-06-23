Граждане, прилетающие в Узбекистан, могут проходить карантин в гостиницах, но за свой счет

- Узбекистан, общество
- 19:03, 23 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Гражданам, прилетающим в Узбекистан, разрешили проходить 14-дневный карантин в гостиницах вместо специальных зон. При этом оплачивать расходы они будут сами, сообщает Podrobno.uz.
Отмечается, что это предусмотрено решением Специальной республиканской комиссии.
Это сделано «для удобства граждан, въезжающих в Узбекистан из стран, где заболеваемость коронавирусной инфекцией не снизилась».
Теперь приезжающие имеют право провести 14-дневный контрольный период карантина в отеле, оплачивая его за свой счет, или бесплатно в карантинном центре.
Список отелей, в которых граждане могут провести период карантинного контроля, будет формироваться Государственным комитетом по развитию туризма и Агентством санитарно-эпидемиологического надзора.
При проведении контрольного периода карантина в гостинице граждане должны будут строго придерживаться процедуры и требований карантина.