Граждане, прилетающие в Узбекистан, могут проходить карантин в гостиницах, но за свой счет

CentralAsia (UZ) - Гражданам, прилетающим в Узбекистан, разрешили проходить 14-дневный карантин в гостиницах вместо специальных зон. При этом оплачивать расходы они будут сами, сообщает Podrobno.uz.

Отмечается, что это предусмотрено решением Специальной республиканской комиссии.

Это сделано «для удобства граждан, въезжающих в Узбекистан из стран, где заболеваемость коронавирусной инфекцией не снизилась».

Теперь приезжающие имеют право провести 14-дневный контрольный период карантина в отеле, оплачивая его за свой счет, или бесплатно в карантинном центре.

Список отелей, в которых граждане могут провести период карантинного контроля, будет формироваться Государственным комитетом по развитию туризма и Агентством санитарно-эпидемиологического надзора.

При проведении контрольного периода карантина в гостинице граждане должны будут строго придерживаться процедуры и требований карантина.