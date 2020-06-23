Turkish Airlines на получала разрешение на полеты в Узбекистан - Минтранс РУз

CentralAsia (UZ) - Компания Turkish Airlines не получала разрешение от авиационных властей на регулярные рейсы в Узбекистан. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на пресс-секретаря Минтранса республики Навруза Ашурматова.

«Turkish Airlines и Air Astana объявили о планах возобновить регулярные рейсы в Узбекистан с 1 июля. Однако Узбекистан официально пока не выдал разрешение на полеты ни одной авиакомпании», – отметил Ашурматов.

По его словам, возобновление регулярных рейсов авиакомпаний зарубежных стран в Узбекистан будет зависеть от эпидемиологической ситуации. О возобновлении авиасообщения с отдельными странами будет объявлено официально.

На этой неделе Turkish Airlines сообщила, что с 1 июля возобновляет полеты в Узбекистан, которые были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Затем компания удалила республику на сайте из списка стран, куда намечены полеты.

По решению республиканской комиссии, Узбекистан восстановит авиасообщение со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация.

В категорию стран со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией («зеленые» рейсы) вошли Япония, Южная Корея, Китай и Израиль. Если прибывающие находились в этих странах в течение 14 дней, то по прилету их не будут помещать на карантин.

В категорию стран, где снижается число случаев коронавируса, вошли страны Европейского союза, Малайзия, Таиланд и Сингапур («желтые» рейсы). Если прибывающие находились в этих странах в течение 14 дней, то их по прилету возьмут на домашний карантин.

В категорию стран, где не снижается число случаев коронавируса, вошли остальные страны, в том числе ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия и другие страны СНГ («красные»). По прилету пассажиры будут помещаться на 14-дневный карантин.