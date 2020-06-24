В Монголии началось голосование на очередных парламентских выборах по всей стране

CentralAsia (MNG) -

Голосование на очередных парламентских выборах началось в Монголии в среду в 07.00 по местному времени.



Монголы принимают участие в восьмых парламентских выборах в стране с 1992 года. В общей сложности 606 кандидатов от 15 партий, четырех коалиций и независимых кандидатов будут бороться за 76 мест в парламенте Монголии или Великом Государственном Хурале.



Государственный регистрационный орган зарегистрировал в общей сложности 2,1 миллиона избирателей, имеющих право голоса из 3,3 миллиона населения. Право голоса избирателей Монголии можно разделить по возрасту на 324 000 человек в возрасте от 18 до 24 лет, около миллиона в возрасте от 25 до 45 лет и 740 тысяч человек в возрасте старше 45 лет.



Однако те монголы, которые находятся в изоляции для наблюдения за симптомами коронавируса, не смогут голосовать. Согласно Закону о пандемии COVID-19, у Монголии нет другого выбора, кроме как ограничить конституционные права некоторых людей в целях защиты национальной безопасности и общественного здоровья. С целью предотвращения и смягчения любых финансовых и экономических рисков, закон о пандемии был одобрен парламентом и будет действовать только на время кризиса.



Всего было создано 2070 избирательных участков в девяти районах города Улан-Батора и в 21 аймаках страны.







О монгольской электоральной практике подсчета голосов с помощью технических средств.

Модель использования технических средств голосования – сканеров избирательных бюллетеней применяется в Монголии.





Автоматизированная система голосования избирателей впервые была законодательно предусмотрена и практически применялась при проведении 28 июня 2012 года парламентских выборов и выборов депутатов Хурала народных представителей города Улан-Батора – столицы Монголии.





Каждый избирательный участок оснащен монитором, на который выводится информация об избирателе, в частности, его фотография. Информация или изображение, выводимое на экран монитора, доступно для публичного обозрения.





Избиратель заполняет избирательный бюллетень в кабине для тайного голосования и затем опускает его в сканирующее устройство (сканер избирательных бюллетеней), являющееся составной частью автоматизированной системы подсчета голосов.





Указанное сканирующее устройство автоматически подсчитывает голоса избирателей.

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