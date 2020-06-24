Самолет спецмиссии МИАТ прибыл в Монголию из США с 255 пассажирами на борту

- Монголия, происшествия
- 9:18, 24 июня 2020
- Просмотров: 285
CentralAsia (MNG) -
Пилоты посадили самолет с флагами Монголии и США. Когда самолет приземлился в Соединенных Штатах, там также подняли флаги двух стран. В Штаты Монголия доставила на этом самолёте гуманитарную помощь.
Помимо гражданских лиц самолёт перевёз в Монголию останки динозавров, которые были незаконно вывезены в Соединенные Штаты.
Самолет специальной миссии МИАТ рейсом Сиэтла-Улан-Батор приземлился в аэропорту Буянт-Ухаа сегодня в 10:45, на котором 255 граждан Монголии вернулись на родину.
Среди них:
Пожилые - 15
Беременные - 3
Семьи с маленькими детьми - 103
Люди с с ограниченными возможностями - 4
Студенты - 17
По медицинским показаниям - 26
И люди с уважительными причинами - 98.
Всех прибывших разместили на 21-дневный карантин в Центральном военном госпитале, НИЦИЗ, гостиницах «Тоёоко инн», «Эрхэс» и в санатории «"Багабаян».
Коронавирус в Монголии
Карта распространения