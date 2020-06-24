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  24 июня 2020
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Самолет спецмиссии МИАТ прибыл в Монголию из США с 255 пассажирами на борту

CentralAsia (MNG) -  

Пилоты посадили самолет с флагами Монголии и США. Когда самолет приземлился в Соединенных Штатах, там также подняли флаги двух стран. В Штаты Монголия доставила на этом самолёте гуманитарную помощь.

Помимо гражданских лиц самолёт перевёз в Монголию останки динозавров, которые были незаконно вывезены в Соединенные Штаты.

Самолет специальной миссии МИАТ рейсом Сиэтла-Улан-Батор приземлился в аэропорту Буянт-Ухаа сегодня в 10:45, на котором 255 граждан Монголии вернулись на родину.

Среди них:

Пожилые - 15
Беременные - 3
Семьи с маленькими детьми - 103
Люди с с ограниченными возможностями - 4
Студенты - 17
По медицинским показаниям - 26
И люди с уважительными причинами - 98.

Всех прибывших разместили на 21-дневный карантин в Центральном военном госпитале, НИЦИЗ, гостиницах «Тоёоко инн», «Эрхэс» и в санатории «"Багабаян».
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