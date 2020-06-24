В Ташкенте задержаны члены международной террористической организации

CentralAsia (UZ) - Сотрудниками МВД, СГБ Республики Узбекистан, ГУВД 23 июня проводились оперативные мероприятия, в ходе которых разоблачена незаконная деятельность приверженцев группы международной террористической организации “Тавхид ва жиход катибаси” (ТЖК), которая подпольно действовала на территориях Ташкента и Ташкентской области.

Как сообщили в ГУВД столицы, задержанные лица попали под влияние действующего на сегодня в рядах ТЖК международной террористической ораганизации в Сирии гражданина Узбекистан А. Абдукаххарова, 2001 года рождения, а также его приверженцев, обсуждая видеоролики экстремистского характера, в целях совершения “хижрат” и “джихад” планировали выехать в Сирийскую Арабскую Республику.

Отмечается, что среди задержанных трое ранее уже отбывали наказание за совершение преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом.

В рамках возбужденного уголовного дела был проведен обыск по 25 адресам в пяти районах Ташкента, а также Зангиатинском районе столичной области, и задержано 25 лиц.

В местах проживания задержанных лиц обнаружены вещественные доказательства. На сегодня продолжаются следственные мероприятия.

Международная террористическая организация “Тавхид ва жиход катибаси” включена в список запрещенных на территории Республики Узбекистан организаций.