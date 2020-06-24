В Монголии выздоровели еще 10 человек, всего 47 человек проходят лечение

CentralAsia (MNG) -

Из 215 выявленных в Монголии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 уже выздоровели 168 человек, остальные 47 пока продолжают лечение.

Из 215 выявленных в Монголии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 уже выздоровели 168 человек, остальные 47 пока продолжают лечение.