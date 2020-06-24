В Монголии выздоровели еще 10 человек, всего 47 человек проходят лечение

- Монголия, происшествия
- 9:36, 24 июня 2020
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CentralAsia (MNG) -
Из 215 выявленных в Монголии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 уже выздоровели 168 человек, остальные 47 пока продолжают лечение.
«Вчера в Монголии тест на коронавирус сдали 249 человека. За сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом. 10 студентов выздоровели и выписаны из больницы. Из них 7 парней и 3 девушек», - сообщил 23 июня директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.
Коронавирус в Монголии
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