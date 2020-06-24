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  24 июня 2020
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За сутки в Узбекистане зарегистрирован 201 новый случай коронавируса. Всего 6662

CentralAsia (UZ) -  На 24 июня в Узбекистане зарегистрировано 201 новый случай коронавируса. Из них 168 в карантинных учреждениях, 30 - среди населения (9 в Ташкенте, 6 в Хорезмской области, 4 в Кашкадарьинской области, 3 в Наманганской и Ташкентской областях, 2 в Андижанской и Сурхандарьинской областях и 1 в Сырдарьинской области), остальные 3 среди водителей международных грузовиков.

По данным Минздрава Узбекистана, в настоящее время из 6662 зарегистрированных пациентов выздоровели 4560, а уровень лечения составляет 68%.

Из 2083 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 17 находятся в тяжёлом состоянии, 4 - в критическом состоянии.

36294 человека находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях и 22 656 человек находятся под медицинским наблюдением на больничном карантине.

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