В Узбекистане задержали двух женщин за попытку продажи младенца за $18тысяч

CentralAsia (UZ) - В административном центре Сырдарьинской области, городе Гулистане, 23 июня были арестованы две женщины за попытку продать месячного младенца за 18 000 долларов США.

По информации УВД Сырдарьинской области, 23 июня сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми и незаконной миграцией при проведении оперативного мероприятия были задержаны жительницы Сардобинского района при попытке продажи ребенка, рожденного в мае 2020 года за 18 000 долларов США. Одна их задержанных является матерью младенца, а вторая помогала ей в попытке продажи ребёнка.

Деньги были изъяты у гражданок в качестве вещественных доказательств.

По данному факту сотрудниками УБТЭ УВД Сырдарьинской области в настоящее время проводится следственно-оперативная деятельность.

Напомним, что 1 мая в Сардобинском районе Сырдарьинской области прорвало участок дамбы водохранилища и несколько сел затопило водой. Около 70 000 человек были эвакуированы из 22 населенных пунктов. В результате наводнения более 4,5 тысяч жителей остались без крыши над головой.