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  24 июня 2020
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В Узбекистане планируют отменить право дехкан на пожизненное владение землей

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане право дехкан использовать землю пожизненно может быть отменено. Соответствующий проект закона был опубликован на портале для обсуждения проектов нормативных актов.

Законопроект, разработанный Министерством юстиции, предлагает внести поправки в закон «О дехканских хозяйствах», обсуждение которого продлится до 3 июля.

Законопроект предусматривает отмену процедуры выделения земельных участков для ведения сельского хозяйства с правом наследственного пожизненного владения. Действующий закон дает фермерам право использовать и наследовать землю на всю жизнь.

«Контроль за целевым и рациональным использованием земель, принадлежащих дехканским хозяйствам, осуществляется компетентными государственными органами. В случае не возделывания сельскохозяйственных культур, земельный налог будет взиматься в размере трехкратной установленной ставки», - говорится в законопроекте.

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