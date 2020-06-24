За сутки в Казахстане выявлено 534 заражений коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Прирост составил 2,9%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 77 (2,3%)

Атырауская область - 65 (4,4%)

Восточно-Казахстанская область - 47 (10,2%)

город Шымкент - 47 (3,5%)

Карагандинская область - 43 (2,2%)

город Алматы - 41 (1,2%)

Западно-Казахстанская область - 35 (3,0%)

Туркестанская область - 34 (5,5%)

Северо-Казахстанская область - 25 (10,2%)

Алматинская область - 23 (3,9%)

Акмолинская область - 19 (5,4%)

Актюбинская область - 18 (2,8%)

Павлодарская область - 14 (2,7%)

Мангистауская область - 13 (3,0%)

Кызылординская область - 12 (2,1%)

Костанайская область - 11 (3,1%)

Жамбылская область - 10 (1,6%)

Всего в стране выявлено 18765 заболевших.

Коронавирус в Казахстане

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