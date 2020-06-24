В Кремле состоялась встреча Путина и Мирзиеева

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели 23 июня в Москве двухстороннюю встречу.

Владимир Путин поблагодарил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева за приезд на парад Победы в Москву и отметил уникальные отношения между странами. Он сказал, что знает, что 9 мая Мирзиеев открыл в Ташкенте парад Победы, сообщили российские СМИ.

Также российский лидер напомнил, что Узбекистан в годы Великой Отечественной войны принял людей из всех республик СССР. По его словам, большое количество промышленных предприятий было переведено в Узбекистан, буквально с колес начали работать в интересах фронта.

Российский лидер отметил, что сегодня Россия и Узбекистан развиваются независимо, но между ними уникальные стратегические и союзнические отношения.

Лидеры также согласовали график предстоящих встреч, в том числе вопросы подготовки и проведения очередных саммитов СНГ и ШОС.

24 июня запланировано участие Мирзиёева в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом.