Госдума РФ ратифицировала бессрочный договор о сотрудничестве Монголии и России

CentralAsia (MNG) - Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Монголией и Россией. Как сообщил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, документ подписан главами двух государств в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года.





Монгольское направление внешней политики России относится к числу приоритетных. «У нас интенсивное сотрудничество с этой страной и обоюдное стремление в дальнейшей активизации российско-монгольского партнёрства», — сказал замминистра.

Страны, по его словам, развивают связи в экономической, гуманитарной сферах, взаимодействуют в районе общей границы между регионами, тесно сотрудничают на международной арене. В следующем году отмечается столетие установления дипломатических отношений между нашими странами, сообщил Моргулов, передает Парламентская газета России со ссылкой пресс-службы Госдумы.





«Символично, что новый договор был подписан во время участия Президента России в мероприятиях по случаю нашей общей победы на реке Халхин-Гол. Мы хорошо помним, что с первых дней ВОВ Монголия оказывала помощь советскому народу, была верным союзником СССР. А в 1945 году монгольские войска участвовали в манчжурской стратегической наступательной операции», — напомнил замминистра.





«Договор носит бессрочный характер. В нём де-юро закрепляется уровень стратегического партнёрства между нашими странами», — сообщил Моргулов, представляя документ о ратификации в Госдуме.





По словам председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, ратификация данного договора происходит накануне выборов в Великий хурал Монголии, которые состоятся завтра.





«Действительно, у нас не было в двусторонних отношениях столь серьёзного документа, который охватывает сферы экономики, инвестиций, торговли и санитарно-эпидемиологического благополучия. Данный документ является стратегическим на десятилетия вперёд», — считает политик.

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