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  24 июня 2020
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Посольство США в Туркменистане сообщило о принудительном карантине туркменских граждан

CentralAsia (TM) -  Посольство США в Туркменистане 23 июня сообщило на своем сайте о том, что туркменских граждан, у которых выявлены симптомы COVID-19 принудительно отправляют в карантин на неопределенный срок в инфекционные клиники или другие учреждения за счет самих больных. Эта информация была получена от местного населения.

Во избежание заражения своих работников американское диппредставительство ужесточило меры дистанцирования и обязало носить маски в помещении и перевело работу в дистанционный режим на сколько это возможно.

Дипмиссия США напомнила, что медицинские протоколы в Туркменистане не соответствуют американским стандартам и призвала американских граждан, находящихся в стране воздержаться от инвазивных медицинских процедур.

МИД Туркменистан прокомментировало заявление посольства США, опубликовав на своём сайте информацию, что данные, озвученные американским посольством, содержат искаженные сведения о принудительном карантине на неопределенный период времени.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, подобные информационные «фейки» «необъективны» и «несостоятельны».

«Официальные представители Министерства неоднократно уведомляли Посла США в Туркменистане о недопустимости распространения тенденциозной и не подтвержденной фактами информации», – говорится в заявлении туркменского МИД.

Туркменская сторона регулярно проводит брифинги, сообщая максимум информации о предпринимаемых мерах по профилактике инфекционных заболеваний, но, несмотря на приглашения, американские представители участия в этих встречах не принимают, сообщает МИД, заявляя, что действия американской дипломатической миссии носят «контрпродуктивный» характер.

Ранее посольство США сообщало, что правительство Туркменистана может быть не склонно подтверждать наличие в стране COVID-19 даже в случае выявления заражения.

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