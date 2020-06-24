В результате взрыва на АЗС в таджикском Яване пострадали 8 человек

CentralAsia (TJ) - В результате взрыва цистерны с сжиженным газом в Яванском районе Таджикистана пострадали 8 человек. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел днем 23 июня во время перекачки сжиженного газа из цистерны автомашины «Дулан» в 10-тонную емкость по хранению сжиженного газа на местной АЗС. Пожар возник из-за несоблюдения правил безопасности.

Пламя перекинулось на емкость, куда сливался сжиженный газ, в результате чего произошел взрыв. На место прибыли пожарные расчеты, которым удалось потушить огонь.

Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Пострадали 8 человек, из них 4 - пожарные.

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