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  24 июня 2020
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В результате взрыва на АЗС в таджикском Яване пострадали 8 человек

CentralAsia (TJ) -  В результате взрыва цистерны с сжиженным газом в Яванском районе Таджикистана пострадали 8 человек. Об этом сообщили в МВД.

Инцидент произошел днем 23 июня во время перекачки сжиженного газа из цистерны автомашины «Дулан» в 10-тонную емкость по хранению сжиженного газа на местной АЗС. Пожар возник из-за несоблюдения правил безопасности.

Пламя перекинулось на емкость, куда сливался сжиженный газ, в результате чего произошел взрыв. На место прибыли пожарные расчеты, которым удалось потушить огонь.

Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Пострадали 8 человек, из них 4 - пожарные.

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