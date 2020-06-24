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  24 июня 2020
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У 6 сотрудников больницы в Ашхабаде диагностирован COVID-19 - СМИ

CentralAsia (TM) -  Шесть человек из медперсонала ашхабадского лечебно-консультативного центра Туркменистана им. С.А. Ниязова, включая врачей, инфицированы COVID-19. Трое из них находятся в состоянии средней тяжести, сообщают «Хроники Туркменистана».

По данным издания, в центре нет инфекционного отделения, поэтому часть из заболевших помещена в инфекционную больницу в Чоганлы, другие находятся в одном из заранее подготовленных изоляторов в Ахалском велаяте.

ЛКЦТ – одно из крупнейших медучреждений страны, в котором в течение года проходят обследование и лечение десятки тысяч человек, в том числе из регионов. Все они проходят через Централизованное приемное отделение.

Популярность учреждения среди населения связана с более высокой квалификацией врачей и относительно низкой стоимостью услуг, в отличие от более современных медучреждений.

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