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  24 июня 2020
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В Узбекистане за ночь выявили 93 новых случая коронавируса. Всего 6755

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 24 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 6755 (+93).

По данным Минздрава республики, 51 новый случай был зарегистрирован среди граждан в Карантинном центре, 37 - в Ташкенте, 5 - в Ташкентской области.

В настоящее время в стране выздоровели 4560 человек с коронавирусной инфекцией (68%), 2176 пациентов проходят лечение, из них 18 находятся в тяжёлом состоянии, 4 - в критическом.

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