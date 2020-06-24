[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане от коронавируса выздоровели 11,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  К вечеру 23 июня еще 294 человека были зарегистрированы в качестве выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В разрезе по регионам:

город Нур-Султан - 140,

город Шымкент - 12,

Западно-Казахстанская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 4,

Алматинская область - 24,

Актюбинская область - 23,

Мангистауская область - 9,

Карагандинская область - 61,

Кызылординская область - 13,

Павлодарская область - 2,

Туркестанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 11514:

г. Нур-Султан – 2501

г. Алматы – 2177

г. Шымкент – 611

Акмолинская область – 171

Актюбинская область – 357

Алматинская область – 521

Атырауская область – 1141

Восточно-Казахстанская область – 169

Жамбылская область – 402

Западно-Казахстанская область – 826

Карагандинская область – 951

Костанайская область – 197

Кызылординская область – 528

Мангистауская область – 327

Павлодарская область – 266

Северо-Казахстанская область – 59

Туркестанская область – 310

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане выявили 35 новых случаев коронавируса. Всего 6535
  • В Москве начался Парад Победы
  • Таджикистан в 7 раз увеличил экспорт драгоценных металлов и камней


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com