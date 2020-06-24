В Казахстане от коронавируса выздоровели 11,5 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - К вечеру 23 июня еще 294 человека были зарегистрированы в качестве выздоровевших от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.
В разрезе по регионам:
город Нур-Султан - 140,
город Шымкент - 12,
Западно-Казахстанская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 4,
Алматинская область - 24,
Актюбинская область - 23,
Мангистауская область - 9,
Карагандинская область - 61,
Кызылординская область - 13,
Павлодарская область - 2,
Туркестанская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 11514:
г. Нур-Султан – 2501
г. Алматы – 2177
г. Шымкент – 611
Акмолинская область – 171
Актюбинская область – 357
Алматинская область – 521
Атырауская область – 1141
Восточно-Казахстанская область – 169
Жамбылская область – 402
Западно-Казахстанская область – 826
Карагандинская область – 951
Костанайская область – 197
Кызылординская область – 528
Мангистауская область – 327
Павлодарская область – 266
Северо-Казахстанская область – 59
Туркестанская область – 310