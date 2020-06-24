Будущее Монголии как «оазис демократии» подвергнуто испытанию на выборах, - Bloomberg

CentralAsia (MNG) - Избиратели в Монголии идут на избирательные участки, столкнувшись с парадоксом выборов: больше кандидатов, чем когда-либо, из которых можно выбирать, и растущая обеспокоенность тем, что правительство сосредоточено на двух политических деятелях.

Более 600 кандидатов баллотируются в среду за 76 мест в Великом Ггосударственном Хурале страны — на первых парламентских выборах после убедительной победы Монгольской народной партии (МНП) четыре года назад. Демократическая партия (ДП) и несколько небольших оппозиционных группировок сталкиваются с трудной борьбой за то, чтобы свергнуть 52-летнего премьер-министра Хурэлсух Ухнаа, чья партия в настоящее время занимает 63 места, - пишет Bloomberg.





С момента вступления в должность премьер-министра в 2017 году Хурэлсух укрепил свои политические позиции благодаря маловероятному сотрудничеству с 57-летним президентом Баттулгой Халтмаа из конкурирующей ДП. Они продвинули ряд законодательных изменений в прошлом году, включая отмену мер, направленных на защиту независимости судов и следователей по борьбе с коррупцией. Хурэлсух также наделил новыми полномочиями избирать членов кабинета и продлил срок полномочий президента.





Этот сдвиг вызвал обеспокоенность тем, что статус Монголии как «оазиса демократии» между Россией и Китаем может оказаться под угрозой через три десятилетия после первых открытых выборов в стране в 1990 году. В последние недели власти предприняли беспрецедентный шаг по аресту пяти кандидатов, в том числе троих от ДП и двух членов МНП.





Такие скандалы помогли ослабить поддержку двух основных политических партий на фоне более широкой обеспокоенности по поводу вспышек коронавируса и внезапного сокращения экспорта. Это способствовало росту числа независимых кандидатов — в этом году 121 претендуют на 76 место — и нелестные сравнения с другими странами, в которых наблюдается спад в демократических институтах.





«Давайте подумаем об Индии и Турции. Десять лет назад мы подумали: «О, хорошие институциональные демократии», - сказал Джулиан Диркс, исследователь из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, который специализируется на Монголии. Он сказал, что Монголия «похожа на эти места», - передает Bloomberg.





Популистский президент Монголии — Трамп степи.





Участки в Монголии открыты с 7 утра. до 10 часов вечера местное время. Хотя окончательные результаты могут занять несколько дней, последние победители были объявлены в течение нескольких часов после закрытия избирательных участков. В этом году голосование осложнилось пандемией: Монголия приняла меры по борьбе с инфекцией, аналогичные тем, которые использовались для выборов в соседней Южной Корее в апреле.





Флагманом ДП является бывший премьер-министр Амаржаргал Ринчинням, который занимал пост премьер-министра с 1999 по 2000 год. Амаржаргал, ведущий протестующий и активист во время перехода страны к демократии в 1980-х годах, сталкивается с конкуренцией со стороны нескольких новых меньших партий, борющихся за интересы более молодых избирателей, жителей столицы Улан-Батора и других недовольных групп.





Хотя MНП надеется на повторение своей решающей победы в 2016 году, преемник правящей партии советских времен должен преодолеть экономический спад, вызванный Covid. Краткосрочный запрет на отправку угля в Китай в феврале привел к снижению экспорта в первые пять месяцев года на 38,5%, а Монголия сообщила об экономическом спаде на 10,7% в первом квартале.





Тем не менее, стране удалось снизить уровень заболеваемости коронавирусом, закрыв границу, запретив общественные собрания и установив комендантский час в ресторанах и пабах, что дало толчок Хурэлсуху.





«Предвыборная агитация будет в пользу правящей партии», - сказал Сумати Лувсандэндэв, политолог и глава улан-баторской избирательной группы «Фонд Сан Марал». «Эпидемию обвинят в экономическом спаде, что даст правящей партии довольно хорошие шансы сформировать правительство без коалиции», - считает он.





источник: ©2020 Bloomberg L.P.

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