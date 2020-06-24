За минувшие сутки в Казахстане от коронавируса скончались 7 человек

CentralAsia (KZ) - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией.
По данным Оперативного штаба, смерти зафиксированы в Акмолинской области и городе Алматы.
В Акмолинская область скончались двое мужчин, 1953 и 1931 годов рождения, и две женщины, 1963 и 1952 годов рождения. В Алматы умерли три женщины, 1951, 1928 и 1936 годов рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 134 летальных исхода, связанных с коронавирусной инфекцией:
г. Нур-Султан – 38
г. Алматы – 23
г. Шымкент – 13
Акмолинская область – 12
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 10
Костанайская область – 3
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Туркестанская область – 8