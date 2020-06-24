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  24 июня 2020
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За минувшие сутки в Казахстане от коронавируса скончались 7 человек

CentralAsia (KZ) -  За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией.

По данным Оперативного штаба, смерти зафиксированы в Акмолинской области и городе Алматы.

В Акмолинская область скончались двое мужчин, 1953 и 1931 годов рождения, и две женщины, 1963 и 1952 годов рождения. В Алматы умерли три женщины, 1951, 1928 и 1936 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 134 летальных исхода, связанных с коронавирусной инфекцией:

г. Нур-Султан – 38

г. Алматы – 23

г. Шымкент – 13

Акмолинская область – 12

Актюбинская область – 1

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 10

Костанайская область – 3

Мангистауская область – 2

Павлодарская область – 13

Туркестанская область – 8

Коронавирус в Казахстане
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