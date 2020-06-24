В Казахстане за минувшие сутки выявили 1096 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за 23 июня зарегистрированы 1096 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом сообщает Оперативный штаб.
город Нур-Султан – 1197 (+53)
город Алматы – 1311 (+37)
город Шымкент – 1083 (+56)
Акмолинская область – 333 (+31)
Актюбинская область – 89 (+44)
Алматинская область – 802 (+81)
Атырауская область – 1521 (+335)
Восточно-Казахстанская область – 377 (+61)
Жамбылская область – 384 (+40)
Западно-Казахстанская область – 762 (+57)
Карагандинская область – 1628 (+102)
Костанайская область – 260 (+17)
Кызылординская область – 312 (+24)
Мангистауская область – 335 (+35)
Павлодарская область – 151 (+15)
Северо-Казахстанская область – 354 (+58)
Туркестанская область – 522 (+50)
Всего бессимптомных носителей инфекции в Казахстане - 11721.