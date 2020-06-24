Коэффициент выздоровления от коронавируса в Монголии составляет 78,1%

CentralAsia (MNG) - В Монголии по состоянию на 24 июня не выявили новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.





22 июня у двух граждан, этнических казахов, репатриированных из Казахстана, после повторных анализов был диагностирован коронавирусный инфекционный синдром. 26-летний мужчина и 31-летняя женщина в настоящее время получают лечение в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). Пара была среди 181 монгольских граждан, эвакуированных из казахстанской столицы Нур-Султан 10 июня.





Сегодня 10 студентов в возрасте от 19 до 24 лет были выписаны из НИЦИЗ после полного выздоровления от коронавируса.





На сегодняшний день в Монголии зарегистрировано 215 случаев коронавируса, 168 из которых выздоровели. Остальные 47 пока продолжают лечение. По данным ведомства, коэффициент выздоровления от коронавируса достиг 78,1 процентов.

Коронавирус в Монголии

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