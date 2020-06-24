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  24 июня 2020
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Узбекистан и Туркменистан провели двусторонние политико-экономические консультации

CentralAsia (UZ) -  В формате видеоконференцсвязи 23 июня состоялись узбекско-туркменские политико-экономические консультации с участием заместителей министров иностранных дел, инвестиций и внешней торговли Узбекистана и заместителей министров иностранных дел и торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.

Участники акцентировали внимание на важности создания благоприятных условий для успешного взаимодействия между государственными структурами, регионами и деловыми кругами двух стран, а также использования потенциала таких форматов, как совместная Межправительственная узбекско-туркменская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, Деловой совет. Была отмечена необходимость создания зоны приграничной торговли между двумя странами, расширения номенклатуры и объёмов поставляемых товаров и оказываемых услуг.

Стороны согласились о необходимости расширения сотрудничества в области транспорта, транспортных коммуникаций и транзита, а также взаимодействия в решении водно-энергетических вопросов.

Кроме того, стороны обсудили вопросы современного состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической и культурно-гуманитарной областях.

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